Vergabe von Baugrundstücken in Meppen-Versen startet

Auf diesem Areal zwischen Overbergstraße und Zur Windmühle in Meppen-Versen sollen 56 neue Bauplätze geschaffen werden (Archivbild). Die Vergabe startet bald.

Tobias Böckermann

Meppen. Im Baugebiet Baugebiet „Südlich der Overbergstraße – Teil II“ in Meppen-Versen kann bald gebaut werden. Die Grundstücksvergabe startet.

Das hat die Stadt Meppen jetzt mitgeteilt. Demnach beginnt in Kürze die Vergabe an die Grundstücksinteressenten. Insgesamt entstehen in dem neuen Baugebiet 56 Baugrundstücke, die Nachfrage ist aber deutlich größer.Wie teuer die Grundst