Restaurant Marmaris im Emsbad in Meppen aufwendig saniert

Sind für die Bewirtung der Gäste im Restaurant Marmaris in Meppen zuständig: Koch Murat Demirci, genannt "Usta", und Restaurantleiter Alexander Böhmer.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Das Restaurant Marmaris im Emsbad in Meppen ist nicht nur aufwendig saniert worden. Die Gastronomie hat auch eine neue Betreiberin. Und der neue Koch ist ein alter Bekannter.

Rund drei Monate war das Restaurant sowie der dazu gehörende Kiosk fürs Frei- und Hallenbad geschlossen. Seitdem ist in den Räumen, die direkt an das Foyer sowie den Badebereich grenzt, viel passiert. Die Theke, die bisher in der Mitte des