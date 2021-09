Fast 500 Unterschriften gegen Feletto-Abriss in Meppen gesammelt

Um den Erhalt dieser Fassade am Markt in Meppen gibt es seit Monaten Streit in der Stadt. Die Unterschriftensammlung gegen den Abriss des Gebäudes ist nun beendet worden.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Die Initiative gegen den Abriss des Feletto-Gebäudes am Markt in Meppen hat bei Bürgermeister Helmut Knurbein rund 500 Unterschriften von Menschen abgegeben, die sich gegen die Pläne aussprechen. Nun stehen Gespräche an.

Die Initiative, die sich aus interessierten, überwiegend älteren Meppenern zusammensetzt und sich regelmäßig in Cafés in der Innenstadt trifft, hatte sich im Mai gebildet. Die Initiatoren verbindet vielfache Erinnerungen an das G