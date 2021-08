Hubbrücke in Meppen am Mittwoch zeitweilig gesperrt

Im Falle eines zu hohen Schiffes, kann die Hubbrücke in Meppen hochgefahren werden. Am Mittwoch wird dies wegen einer Probehebung länger der Fall sein.

Hermann-Josef Mammes

Meppen. Wegen einer Probehebung ist die Hase-Hubbrücke im Zentrum von Meppen am Mittwoch temporär nicht befahrbar.

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Meppen warnt am Mittwoch vor Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs in der Innenstadt. Grund dafür ist eine Probehebung der Hase-Hubbrücke von 10.15 Uhr bis 11.15 Uhr. Diese ist für die eine St