Meppenerin Sina Hankofer ist Kandidatin in Quiz-Show auf Sat1

Meppen. Die Meppenerin Sina Hankofer ist bei der neuen Show auf Sat1 „Let the music play“ aufgetreten und erfüllte sich mit ihrer Teilnahme an der Quiz-Sendung einen Kindheitstraum. Ausgestrahlt wird die Sendung am 7. September.

Für die Emsländerin spielte Musik schon immer eine wichtige Rolle in ihrem Leben. „Musik ist für mich ein Mittel, um mich auszudrücken. Sie ist eine universelle Sprache und spiegelt auch oftmals meine aktuelle Stimmung wider“, sagt die