Viele prominente Künstler kommen zum Kulturevent in die Region

Auf die vielen Festival-Veranstaltungen in der gesamten Region freuen sich Gesche Gloystein von der Fachstelle Plattdeutsch sowie Landschaftspräsident Hermann Bröring.

Engelken

Meppen. Diesmal in Präsenz statt auf digitale Weise: Vom 8. bis zum 17.10. heißt es wieder PlattSatt im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Namhafte Künstler sind in diesem Jahr beim Plattsatt-Festival dabei.

Die digitale Variante beim PlattSatt!-Festival im vergangenen Jahr hat es unter Beweis gestellt: Plattdeutsch kann sich auch in der modernen Welt behaupten. Dennoch sollen in diesem Jahr die Veranstaltungen wieder in Präsenz sta