Frank Rumpenhorst/dpa

Meppen. Einen Einbrecher haben Meppener auf frischer Tat erwischt – und können der Polizei eine Beschreibung des Aussehen des Mannes liefern.

Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich ein Unbekannter am Dienstag gegen 14 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Hermann-Wenker-Straße in Meppen. Als der Täter von einem Anwohner entdeckt wurde, ergriff er die Flucht.Mann soll 1,8