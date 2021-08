Im Landkreis Emsland stehen am 12. September die Kommunalwahlen 2021 an. Wir haben eine Übersicht über alles Wissenswerte.

Julian Stratenschulte

Meppen/Papenburg/Lingen. Superwahljahr 2021: Zuerst steht die Kommunalwahl an, nur zwei Wochen später kommt die Bundestagswahl. Hier eine Übersicht, wann die Kreis-, Stadt- und Ortsräte in welchen Kommunen im Landkreis Emsland gewählt werden.

Wann wird im Emsland gewählt? Die Kommunalwahlen 2021 in Niedersachsen sind für Sonntag, 12. September, terminiert. Die Wahlräume haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer an dem Tag verhindert ist, kann vorab seine Stimme abgeben – per Bri