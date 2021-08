Unter anderem Reis und Hartweizenprodukte aus dem arabischen Raum bieten Inhaberin Latifa Atalan und ihr Mann Nashwan Isho im neuen "Rathaus-Kiosk" in Meppen an. Der Kiosk ist eher ein kleiner Supermarkt mitten in der Stadt.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. In der Rathauspassage an der Hinterstraße in Meppen hat die gebürtig aus der Türkei stammende Latifa Atalan einen Kiosk eröffnet. In diesem bietet sie Produkte aus der ganzen Welt an.

Seit Anfang Juli hat Atalan das 170 Quadratmeter große Ladenlokal mitten in der Innenstadt von Meppen, in dem bis zum vergangenen Jahr Mode in Übergrößen verkauft wurden, saniert und zu einem kleinen Supermarkt umgebaut. Vor