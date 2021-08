Drei Einbrüche in der Nacht zu Samstag in Meppen

Der oder die Täter brachen insgesamt zwei Fenster auf. (Symbolfoto)

dpa

Meppen. Zu gleich drei Einbrüchen ist es in der Nacht zu Samstag im Stadtgebiet von Meppen gekommen. Betroffen war unter anderem ein Gebäude, in dem sich ein Imbiss befindet.

Die bisher unbekannten Einbrecher trieben ihr Unwesen an der Fürstenbergstraße und an der Straße "Am Neuen Markt", teilte die Polizei mit. Sie schlugen dabei zwei Fenster zu Firmengebäuden ein und verschafften sich Zugang zu einem Imbi