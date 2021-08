Corona-Fälle im Landkreis Emsland steigen stetig an

Die Corona-Zahlen im Emsland steigen stetig an - es geht Richtung Inzidenz-Marke von 50.

Symbolfoto: Robert Michael/dpa

Meppen. Die Zahl der Covid-19-Infektionen im Landkreis Emsland steigt. Gegenüber den Vorwochen hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich erhöht, marschiert Richtung 50.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet am Sonntag, 22. August, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 43,7 (am Samstag waren es 36,7) für den Landkreis Emsland. Zum Vergleich: Am 14. August war der Wert noch mit 15,9 ausgewiesen worden