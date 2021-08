An der Abbiegung zu Püntkers Patt kann es für Radfahrer manchmal gefährlich eng werden. Vor allem der dortige Bordstein stellt ein Risiko da.

Dominik Bögel

Meppen. Den 16. Juni wird Ulla Lindenberg so schnell nicht vergessen. An dem Tag stürzte sie beim Abbiegen an der Hubbrücke in Meppen schwer mit dem Fahrrad. Sofort hätten ihr jedoch couragierte Helfer beigestanden.

„Ich war gerade auf dem Weg, meinen Schwiegersohn zu besuchen, da passierte es“, sagt Ulla Lindenberg. Die 70-Jährige erinnert sich noch gut an ihren Fahrradunfall an der Hubbrücke im Juni – hat sie doch spürbare Folgen davongetra