Die Infektionszahlen und damit die Inzidenz steigen im Emsland. Nun drohen strengere Regeln. (Symbolfoto)

Imago Images / Christian Ohde

Haren. Auf 33 ist in der Stadt Haren die Zahl der Corona-Infektionen gestiegen. Es hat damit derzeit emslandweit die meisten Erkrankten. Aber auch in Sögel und Meppen stieg die Zahl sprunghaft. Nun drohen strengere Regeln.

Am Montag gab es in Haren noch 16 Personen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Die Zahl stieg am Dienstag auf 18, am Mittwoch auf 23 und am Donnerstag auf 33. Sie hat sich also innerhalb weniger Tage verdoppelt. Nach Angab