Das Eiscafé Feletto am Markt in Meppen wird es nach den jetzigen Plänen nur noch bis Ende 2021 geben.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Im Streit um den Abriss des Eiscafés Feletto am Markt in Meppen verlangt nun die CDU-Ratsfraktion den Erhalt der Fassade. Sie fordert in einem Antrag Gespräche aller Beteiligten.

Wie mehrfach berichtet, wurde das Gebäude am Markt 16, in dem seit 1974 die Familie Feletti eine Eisdiele betreibt, Ende 2020 an einen ortsansässigen Unternehmer verkauft. Dieser plant, das eineinhalbgeschossige Haus mit Giebel, d