Streit um neue Schilder im Gewerbegebiet Nödike in Meppen

Diese Schilder sollen nach Ansicht der Stadt Meppen bald durch eine neue und moderne Variante ausgetauscht werden. Das finden nicht alle Unternehmen gut.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Die Stadt Meppen will die Ausschilderung der Betriebe im Gewerbegebiet Nödike optimieren. Einige Unternehmer lehnen das wegen zu hoher Kosten ab und kritisieren den Ablauf der Entscheidung.

Vor wenigen Tagen fand Heiko Lübben einen Brief der Stadt Meppen in seiner Geschäftspost vor. Als der Inhaber von "Mexiko-Fliesen" an der Daimlerstraße im Gewerbegebiet Nödike das Schreiben aus dem Fachbereich Wirtschaft