Bis einschließlich Samstag, 28. August gibt es in insgesamt elf Kommunen im Emsland Termine im Rahmen des mobilen Impfangebotes. Der Impfstoff kann frei gewählt werden, eine Anmeldung ist nicht notwendig. (Symbolfoto)

Meppen. Mit einer Impfaktion "vor der Haustür" will der Landkreis Emsland die Impfquote gegen das Coronavirus hoch treiben. Bürger können den Impfstoff frei wählen. Los geht es am Freitag, 20. August, in Dalum und Salzbergen.

Mit einer Sonderimpfaktion, die dezentral in den einzelnen emsländischen Kommunen stattfinden wird, ruft der Landkreis Emsland noch einmal zur Impfung gegen das Coronavirus auf. Für die mobile Impfaktion braucht es keinen Termin,