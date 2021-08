Der Besitzer eines Hühnerstalls fand nach dem Sturm in Dalum im Emsland im Jahr 1987 nur noch die Grundmauern vor. Und seine toten Tiere.

Schräer

Meppen/Papenburg/Lingen. Ein Tornado hat am Montag im Landkreis Aurich in Ostfriesland Häuser abgedeckt und Autos umgeworfen. Noch immer herrscht dort Chaos. Es ist noch gar nicht so lange her, als der letzte Tornado durchs Emsland zog.

September 2019Im September 2019 traf ein Tornado mit großer Wucht auf Beesten in der Samtgemeinde Freren. Auf einem begrenzten Raum zog er eine Schneise der Verwüstung. Dachplatten eines Schweinestalls waren weggerissen. Der Sturm trug