Meppen. Der seit dem 28. Juli vermisste 42-Jährige aus Meppen ist in einem Waldstück im Stadtgebiet gefunden worden. Die Polizei hat die Suche eingestellt.

Das teilten die Beamten am Dienstag mit.

Wie berichtet, lagen der Polizei zunächst keine näheren Angaben zu den Umständen seines Verschwindens vor. Daher wurden am Montag eine Beschreibung des Mannes sowie ein Foto veröffentlicht mit der Bitte, sich bei der Dienststelle in Meppen zu melden, wenn es Hinweise auf seinen Aufenthaltsort gibt.

Am Dienstag teilte die Polizei mit, dass der als vermisst gemeldete 42-jährige am Montagabend unversehrt aufgefunden wurde. Eine Polizeikommissaranwärterin hatte den Mann, der sich in einem Waldstück im Stadtgebiet aufhielt, erkannt.