Ärger um frühe Mäharbeiten an der Nordradde in Meppen

An der Nordradde in Meppen ist in der vergangenen Woche die Uferböschung gemäht worden. Das gefällt nicht allen Anliegern.

Sonja Sandmann

Meppen. Anwohner der Nordradde in Meppen ärgern sich über Mäharbeiten, die vor Kurzem an dem Gewässer durchgeführt wurden. Sie hängen auch mit dem feuchten Frühjahr und der üppigen Vegetation zusammen.

Regelrecht entsetzt sind Sonja Sandmann und Helga Boven-Janßen. Die beiden Nachbarinnen wohnen am Herrenmühlenweg 4 und 5 und sind nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen und Wochen fast täglich in dem Naherholungsgebiet vo