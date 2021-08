Vergessenes Essen auf Herd sorgt für Feuerwehr-Einsatz in Meppen

Zur Herderstraße musste am Sonntagabend die Feuerwehre Meppen ausrücken. (Symbolfoto)

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Weil ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses sein Essen auf dem Herd vergessen hatte, ist es am Sonntagabend zu einem Feuerwehr-Einsatz an der Herderstraße in Meppen gekommen.

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 19 Uhr über eine starke Rauchentwicklung informiert. Grund dafür war Essen auf dem eingeschalteten Herd, das der Bewohner vergessen hatte. Zu einem offenen Feuer kam es nach Angaben der Polizei allerd