Zehn Notebooks entwendeten Unbekannte aus der Volkshochschule Meppen.

Meppen. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Büro der Volkshochschule Meppen an der Freiherr-vom-Stein-Straße in Meppen eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei beschädigten sie ein Fenster und entwendeten zehn Notebooks. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 94