Kult-Blech-Szene lädt am 12. September zum Autotreffen in Meppen

2019 beim letzten großen Treffen konnte die Oldtimer-Freunde ihre Fahrzeuge in einer ganz besonderen Schaubox in Meppen präsentieren.

Kult-Blech-Szene

Meppen. Oldtimer- und Youngtimer-Freunde werden am 12. September in Meppen auf ihre Kosten kommen. Denn dann will der Verein Kult-Blech-Szene ein Treffen organisieren.

Eigentlich sind die Jünger der Autoszene ein geselliges Völkchen. Doch auch ihnen machten die Corona-Regeln und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen gerade bei Treffen mit Gleichgesinnten gehörig zu schaffen. Das war auch bei den Mit