Drei Menschen bei Verkehrsunfall in Meppen verletzt

Am Mittwoch kam es auf dem Bawinkeler Damm in Meppen zu einem Verkehrsunfall.

Friso Gentsch

Wie die Polizei mittelt, war ein 18-Jähriger mit seiner Beifahrerin in seinem VW gegen 19.45 Uhr auf dem Bawinkeler Damm in Richtung Helter Straße unterwegs. Als er nach links in die Helter Feldstraße abbog, übersah er einen entgegenkommend