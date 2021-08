Eine lange Schlange bildete sich vor der Aldi-Eröffnung an der Fürstenbergstraße in Meppen am Donnerstagmorgen.

Harry de Winter

Meppen. Viel los am frühen Morgen in Meppen: Der neue Aldi an der Fürstenbergstraße hat am Donnerstag zum ersten Mal geöffnet. Zahlreiche neugierige Kunden kamen.

Nach nur knapp einem halben Jahr Bauzeit hat am Donnerstag der neue Aldi-Markt an der Fürstenbergstraße in Meppen eröffnet. Der Parkplatz war voll mit Autos, und eine lange Schlange aus neugierigen Kunden bildete sich bereits vor der Ö