Gähnende Leere am Bahnsteig in Meppen. Wegen des Bahnstreiks der Lokführergewerkschaft hatten viele Reisende und Pendler die Fahrt mit dem Zug vermieden.

Dominik Bögel

Meppen. Wegen des Streiks der Lokführergewerkschaft fallen aktuell viele Züge im Emsland aus. Auf ihren Ticketkosten müssen Sie aber nicht sitzen bleiben.

Wer am Mittwoch mit dem Zug zur Arbeit oder in den Urlaub fahren wollte, der erlebte unter Umständen eine böse Überraschung. Durch den von der Gewerkschaft der Lokführer ausgerufenen Streik blieben die Züge vielerorts in den Bahnhöfen stehe