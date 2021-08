Taxifahrer in Meppen wird bewusstlos geschlagen und ausgeraubt

Ein Taxifahrer wurde in Meppen bewusstlos geschlagen und ausgeraubt.

Gert Westdörp

Meppen. In Meppen ist in der Nacht zu Sonntag ein Taxifahrer ausgeraubt worden. Er wurde von Unbekannten bewusstlos geschlagen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war der 43-jährige Taxifahrer kurz nach 2 Uhr auf der Dorfstraße im Ortsteil Schwefingen unterwegs. In einer Parkbucht vermutete er eine Panne an einem dort abgestellten dunklen Kombi, in dessen Nä