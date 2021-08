Rustikales, aber charmantes Urlaubsfeeling: Camping liegt auch im Emsland im Trend -sowohl mit dem Zelt als auch dem eigenen Wohnwagen.

Symbolfoto: Martin Schutt

Meppen. Camping ist seit Corona zu einer attraktiven Alternative zum Urlaub am Strand oder in den Bergen geworden. Eine weite Reise ist dafür oft nicht nötig. Gerade an den Ufern von Ems und Hase finden sich besonders schöne Plätze.

Der Boom ist ungebrochen. Wie schon 2020 strömen die Menschen auch diesen Sommer zuhauf auf die Campingplätze der Region. Dort zwischen Zelten und Wohnmobilen bietet sich vielfältig die Möglichkeit, die Seele baumeln zu lassen und