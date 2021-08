Kommunalwahl 2021: Diese Kandidaten treten in Meppen an

Wer zieht in den neuen Stadtrat in Meppen ein? Mehr als 70 Kandidatinnen und Kandidaten bemühen sich um einen Sitz.

Tobias Böckermann

Meppen. Neue Gesichter wird es nach der Kommunalwahl am 12. September im Meppener Stadtrat geben. Einige altgediente Politiker beenden ihre ehrenamtliche politische Arbeit. Neue Parteien und der Bürgermeister stehen zur Wahl.

Insgesamt 79 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um einen der 38 Sitze in dem Gremium. Bekanntlich sind die politischen Verhältnisse in Meppen weniger übersichtlich als in anderen Kommunen. Mit Helmut Knurbein hat die Kreisstadt seit