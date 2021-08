Großen Schaden richtete der Brand eines E-Autos Ende Juli in Ostfriesland an. Die Löscharbeiten gestalteten sich als sehr schwierig.

Feuerwehr

Meppen. Ende Juli brannte in Ostfriesland ein E-Auto. Die Feuerwehr hatte große Mühe, den Brand zu löschen. Wie gut sind die Helfer im Emsland für so einen Fall gerüstet und was sollten E-Auto-Besitzer unbedingt beachten?

Im Emsland sind aktuell 203.630 Autos zugelassen. Der Großteil von ihnen sind nach wie vor Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Doch die Zahl der E-Autos steigt. Waren es 2019 nur 184 Elektrofahrzeuge, sind es im Jahr 2021 schon 905. Das geht a