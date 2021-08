Einbrecher richtet an Wohnhaus in Twist hohen Schaden an

In der Nacht zu Montag hat ein Einbrecher in Twist versucht, in ein Wohnhaus einzudringen.

Twist. Ein Einbrecher hat in der Nacht zu Montag in Twist versucht, in ein Wohnhaus einzudringen. Er scheiterte, richtete aber hohen Sachschaden an.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der unbekannte Täter versucht, gegen Mitternacht in das Wohnhaus an der Schubertstraße in Twist einzubrechen. Er beschädigte mehrere Fenster, gelangte jedoch nicht ins Innere des Hauses. Es entstand ein Sachs