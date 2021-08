Elite im Schafspelz: Bentheimer-Auktion in Uelsen trotzt Corona

Wie ist dieser Bock zu bewerten? Helmut Melbaum und Ludwig Schmitz (v.l.) waren neben anderen bei der Bewertung der Bentheimer Landschafe in Uelsen dabei.

Tobias Böckermann

Nordhorn/Meppen. Wer Bentheimer Landschafe züchten will, braucht einen reinrassigen Zuchtbock. Die gibt es bei der Elite-Auktion in Uelsen in der Grafschaft Bentheim. Erstmals seit langem blieben Emsländer dabei ohne Zuchterfolg.

Das lag aber nicht daran, dass die 27. Ausgabe der Veranstaltung 2021 zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen stattfinden musste. Emsländische Züchter waren aus verschiedenen Gründen schlicht und ergreifend nicht mit eigenen Tier