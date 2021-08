In der Straße "Am Hemberg" in Meppen wurden am frühen Samstagabend nach einem Streit Bierflaschen durch die Gegend geworfen.

Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Meppen. Mit durch die Luft fliegenden Bierflaschen hat sich am frühen Samstagabend die Polizei in Meppen beschäftigen müssen.

Wie die Beamten am Montag mitteilen, kam es gegen 18.30 Uhr in einem Wohnhaus an der Straße "Am Hemberg" zu Streitigkeiten. Im Zuge dessen warf ein Anwohner Bierflaschen von seinem Balkon auf die anliegende Straße. Dadurch wurden vermutlich