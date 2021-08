Aufführung nach Corona-Pause: Musical "Billy Elliott" in Ahmsen

Sarah Cordes (Waldbühne Ahmsen) und Ludger Deters (Lehrer und Regisseur) auf der Spielfläche der Waldbühne. Hier wird am 11. September das Musical "Billy Elliott" aufgeführt.

Reinhard Fanslau

Lähden. Wegen Corona ein Jahr verschoben, jetzt kommt der in Ahmsen geborene Lehrer Ludger Deters mit 70 Schülern heim, um das Musical "Billy Elliott" aufzuführen.

„Ich bin in Ahmsen geboren und durch und durch ein Ahmsener Jung“, sagt der Pädagoge, der heute am Matthias-Claudius-Gymnasium in Gehrden (bei Hannover) tätig ist und dort auch die Theater AG leitet. Zum zweiten Mal kommt nun der heimatverb