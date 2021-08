Voll des Lobes ist der emsländische Landrat Marc-André Burgdorf für das Hygienekonzept des SV Meppen.

Archivfoto: Werner Scholz

Meppen. Ein dickes Lob hat Landrat Marc-André Burgdorf dem SV Meppen und seinem Corona-Hygienekonzept ausgestellt. Der emsländische Landrat hält weitere Großveranstaltungen für denkbar.

Was waren bislang die größten Herausforderungen im Kampf mit der Corona-Pandemie im Emsland?Eine sehr große Herausforderung besteht für alle Gesundheitsämter sicherlich in der Containment-Strategie, also im Nachverfolgen der Infektionskette