Diese Kandidaten treten für Satirepartei "Die Partei" im Emsland an

"Die Partei" tritt bei der Kommunalwahl im Emsland an.

Symbolfoto: Thomas Kienzle

Meppen. Nicht nur bei der Kreistagswahl am 12. September 2021, sondern auch bei vielen Stadtrats- und Gemeinderatswahlen am selben Tag im Emsland tritt die Satire-Partei "Die Partei" an.

Für den Kreistag stehen nach Angaben der Partei in allen Wahlbereichen Kandidierende von "Die Partei" zur Wahl. Auf den Wahlzetteln für die Kommunalparlamente sind sie, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, nun auch in Lahn