41 UWG-Politiker wollen im Emsland in den Kreistag einziehen.

imago images/Eibner/Fleig

Meppen. Die Unabhängige Wählergemeinschaft Emsland stellt 41 Kandidaten für die Kreistagswahl am 12. September auf. Sie tritt erstmals in allen zehn Wahlbereichen an.

„Besonders freut uns, dass wir in diesem Jahr elf Frauen als Kandidatinnen gewinnen konnten und alle zehn Wahlbereiche besetzen“, sagt der Kreisvorsitzende Gerd Rode. Damit habe man die Frauenquote gegenüber den Wahlen von 2016 mehr a