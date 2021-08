Polizei warnt in Meppen vor falschen Wasserwerke-Mitarbeitern

Meppen. In Meppen sind Betrüger unterwegs: Die Polizei warnt derzeit vor zwei Männern die sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgeben.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, verschafften sich am vergangenen Mittwochnachmittag zwei bislang unbekannte Täter unter einem Vorwand Zutritt zu einem Wohnhaus in der Leharstraße. Die Männer gaben sich als Mitarbeiter der Wasserwerke au