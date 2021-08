Ungewohnte Klänge an der Koppelschleuse Meppen am 14. August

Ungewohnte Klänge erwartet die Besucher des Konzerts von Bea Box an der Koppelschleuse Meppen.

Gerhard Kuehne

Meppen. Ungewohnte Klänge werden aus dem Innenhof an der Koppelschleuse in Meppen am 14. August zu hören sein. Dafür sorgt eine Künstlerin aus Kanada.

Während sich die Musikerin in ihrem Heimatland Kanada längst mit ihrer Mischung aus elektronischen Elementen, traditioneller Perkussion und eingängiger Stimme einen Namen gemacht hat, ist sie nun bereit für deutsche Bühnen.&n