Aus dem "Tatort" bekannt: Joe Bausch. Er kommt zu den Krimitagen nach Meppen.

Michael Gründel

Meppen. Das Kulturnetzwerk Koppelschleuse Meppen macht im zweiten Halbjahr nach den Einschränkungen in der Corona-Zeit Vieles möglich.

Am 24. Und 25. August wird sich der Park am Archäologiemuseum in einen historischen Markt verwandeln. Der Meppener Kunstkreis führt hier zudem seinen Töpfermarkt am 21. September durch.Wer selbst aktiv werden möchte, kann an Keramik-Worksho