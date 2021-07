Auch Online erlernten die Mediziner die deutsche Sprache.

Volkshochschule

Meppen. Die Volkshochschule Meppen führt seit fünf Jahren Spezialkurse für bestimmte Berufsgruppen durch. Ein Jahr lang wurden jetzt Ärzte unterrichtet.

Sie bereiten sich in dem Spezialkurs auf die Fachsprachprüfung vor der Ärztekammer vor. Die meisten Teilnehmer haben diesen Kurs zusätzlich zu ihrem beruflichen Alltag als Hospitanten in den Krankenhäusern in Lingen, Meppen und Sögel