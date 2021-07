Der Sitz der Stadtwerke Meppen an der Gymnasialstraße gegenüber des Stadthauses.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Die Stadt Meppen warnt vor Betrügern, die sich als Mitarbeitende der Stadtwerke ausgeben und Wartungs- bzw. Kontrollarbeiten durchführen.

„In den uns bekannten Fällen gaben die Betrüger an, Arbeiten an dem Trinkwasser-Hausanschluss vornehmen zu müssen“, erklärt Erster Stadtrat Bernhard Ostermann in einer Pressemitteilung. Die Stadt Meppen weist in diesem Zusammenhang ausdrück