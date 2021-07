Die Stühle stehen gestapelt vor dem Club Nachtfabrik - und vielleicht wird dies auch erst einmal so bleiben. Wegen der steigenden Corona-Zahlen will die Landesregierung Clubs und Bars bei bestimmten Inzidenzwerten wieder schließen.

Dominik Bögel

Meppen/Haselünne. Die 7-Tage-Inzidenz ist seit vielen Tagen im Emsland über der 10er-Marke. Eine neue Corona-Verordnung könnte auch die Diskotheken betreffen. Kritiker bezeichnen die Tanzlokale gar als Pandemietreiber.

Nachdem ein Gast der Osnabrücker Diskothek Virage positiv auf das Coronavirus getestet worden war, befinden sich derzeit mehr als 300 Disko-Besucher, die an dem Abend ebenfalls da waren, in Quarantäne. Auch in einer Disko in Herford ha