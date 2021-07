Zehn neue Corona-Fälle im Emsland und der Inzidenzwert steigt weiter.

dpa

Meppen. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt weiter im Landkreis Emsland. Zehn weitere Fälle wurden am Sonntag (25.Juli) registriert. Wie sieht es in den Nachbarregionen aus?

Mittlerweile liegt die 7-Tage-Inzidenz an fünf Tagen in Folge über der 10er-Marke im Landkreis Emsland.Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) wurde am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 15,3 Ermittelt. Am Samst