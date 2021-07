So hoch liegt der Inzidenzwert im Emsland über der 10er-Marke

Der Inzidenzwert liegt im Landkreis Emsland weiter über zehn.

Christian Ohde via www.imago-images.de

Meppen. Vier Tage in Folge liegt nun die 7-Tage-Inzidenz über der 10er-Marke im Landkreis Emsland.

Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) wurde am Samstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 12,5 ermittelt, was 41 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen im Emsland entsprach.Die Gesamtzahl der Corona-Fälle seit Beginn de