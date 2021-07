So soll das Via Plaza in Meppen aussehen.

Architekturbüro

Meppen. In einem Jahr soll das Vier-Sterne-Hotel Via Plaza in der besten Lage von Meppen eröffnen. Dabei sagte Investor Norbert Heger bei der Grundsteinlegung am Freitag, dass der Bau erheblich teurer wird als kalkuliert.

Als Grund nannte er auf Anfrage der Redaktion speziell die stark steigenden Materialkosten. Der Hotelbau werde den Investoren Norbert und Wilfried Heger am Ende vermutlich "zwölf bis 14 Millionen Euro" kosten. Trotzdem geriet Heger gerade i