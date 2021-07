Schülerin Hannah Silies wird zur Lehrkraft an Johannesschule Meppen

Ob Musik-, Bio- oder Matheunterricht: In ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr an der Johannesschule in Meppen hat Hannah Silies viele Einblicke in den Schulalltag bekommen. Und dabei wichtige Erkenntnisse für ihren weiteren beruflichen Werdegang gesammelt.

Meppen. Anstatt direkt in das Studium einzusteigen, hat Hannah Silies nach dem Abitur zuerst ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der Johannesschule in Meppen absolviert. Eine Erfahrung, die sie auf keinen Fall missen möchte.

In diesem Artikel erfährst du:Wie ein Freiwilliges Soziales Jahr dir bei der Berufsorientierung helfen kannWelche Aufgaben dich während eines FSJ erwartenWelche Erfahrungen du in dieser Zeit sammelstNach der Schule stellt sich für viele jun