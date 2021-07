An der Schlüsselübergabe nahmen (von links) Thomas Petereit, Bischof Bode, Reinhard Winter, Wilhelm Wolken. Marc-André Burgdorf, Bernd-Carsten Hiebing und Helmut Knurbein teil.

Hermann-Josef Mammes

Meppen . Nicht weniger als 60 Millionen Euro hat das Ludmillenstift in die Sanierung und Erweiterung des Meppener Krankenhauses investiert. Und weitere Baumaßnahmen stehen in den kommenden zwei Jahren noch an.

Zweimal fiel in den vergangenen Monaten die offizielle Einweihung des Eingangsbereiches, des Bettenhauses sowie mehrerer Funktionsräume der Coronapandemie zum Opfer. Am Mittwoch konnte dann Bischof Franz-Josef Bode endlich aus Osnabrück anr