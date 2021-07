Verschärfte Regeln für Feiern: Was gilt bei einer Inzidenz über 10?

Hochzeiten und private Partys: Was ist erlaubt und was ist verboten? Im Emsland drohen Verschärfungen bei Feiern und Events, sollte der Inzidenzwert die 10er-Marke an drei Tagen hintereinander überschreiten.

imago images

Meppen. Abgesehen von kleinen Dellen steigt die Inzidenzwert im Emsland seit über einer Woche stetig. Am Dienstag (20.7) liegt er bei 9,5. Ab der Grenze 10 gelten strengere Regeln. Was bedeutet das nun für private Feiern?

In Niedersachsen (11,3) und deutschlandweit (10,9) hat die Inzidenz die Schwelle von 10 bereits wieder überschritten. Am Dienstag, 20. Juli, sind in Niedersachsen 125 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Landesweit