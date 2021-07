Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Lastwagenfahrer ist es in Meppen auf der B402 gekommen.

Jörn Martens

Meppen. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Lastwagenfahrer ist es in Meppen auf der B402 gekommen. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Nach Angaben der Polizei ist es am Montag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 402 in Meppen gekommen. Ein 51-jähriger Lastwagenfahrer war auf der B402 in Richtung Niederlande unterwegs. In Höhe der Kreuzung "Schießplatz" wollte ein 23-jährige