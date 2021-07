Zur Tafel Meppen: Aufarbeitung des Streits ein wichtiger Schritt

Das Kühlfahrzeug der Tafel Meppen, mit dem die Lebensmittel eingesammelt werden. Die Kühlkette muss eingehalten werden, das gilt für jeden Betrieb, der mit Lebensmitteln umgeht.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Beim Streit zwischen den Tafeln Meppen und Lingen ist einigen Personen vor den Kopf gestoßen worden. Eine Aufarbeitung ist daher richtig. Der Blick sollte nach vorne gehen. Ein Kommentar.

Die Vorsitzende des Vereins Tafel Lingen, Edeltraut Graeßner, hat eingeräumt, dass sie einigen Helfern in der Tafel Meppen vor deren Schritt in die Selbständigkeit die Kompetenzen beschnitten hat und es in der internen Kommunikation sc